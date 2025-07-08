Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salários

O salário da Blue Cross and Blue Shield of Kansas varia de $90,450 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $140,700 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blue Cross and Blue Shield of Kansas . Última atualização: 8/31/2025