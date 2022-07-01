Diretório de Empresas
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Salários

O salário da Blue Canyon Technologies varia de $85,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $194,025 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blue Canyon Technologies. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$194K
Engenheiro Mecânico
$180K
Engenheiro de Software
Median $85K

Gerente de Engenharia de Software
$184K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Blue Canyon Technologies é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $194,025. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blue Canyon Technologies é $182,104.

Outros Recursos