A remuneração de Engenheiro de Software in India na Bloomreach varia de ₹4.67M por year para Software Engineer a ₹6.12M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹5.18M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bloomreach. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosEnviar Novo Título