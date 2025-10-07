Diretório de Empresas
Bloomberg Engenheiro de Redes Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Redes in New York City Area na Bloomberg varia de $165K por year para Software Engineer a $242K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $190K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bloomberg. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
$165K
$154K
$0
$11.3K
Senior Software Engineer
$242K
$200K
$16.7K
$24.8K
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Bloomberg, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Redes na Bloomberg in New York City Area é uma remuneração total anual de $275,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bloomberg para a função de Engenheiro de Redes in New York City Area é $180,500.

Outros Recursos