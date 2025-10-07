A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Bloomberg varia de $216K por year para Software Engineer a $289K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $232K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bloomberg. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer
$216K
$183K
$0
$33.8K
Senior Software Engineer
$289K
$231K
$6K
$51.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Bloomberg, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)