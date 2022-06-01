Diretório de Empresas
Bloom Energy
Bloom Energy Salários

A faixa salarial da Bloom Energy varia de $9,535 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $306,525 para um Engenheiro Químico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Bloom Energy. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro Biomédico
$225K
Engenheiro Químico
$307K
Engenheiro de Controles
$129K

Analista de Dados
$9.5K
Cientista de Dados
$119K
Engenheiro Elétrico
$170K
Analista Financeiro
$157K
Engenheiro de Hardware
$236K
Engenheiro Mecânico
$164K
Vendas
$289K
Engenheiro de Software
$72.4K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Bloom Energy é Engenheiro Químico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,525. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bloom Energy é $163,815.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Bloom Energy

