Blockchain.com Salários

O salário da Blockchain.com varia de $107,529 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $231,985 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blockchain.com. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $108K

Engenheiro de Dados

Desenvolvimento de Negócios
$149K
Cientista de Dados
$201K

Marketing
$142K
Designer de Produto
$177K
Gerente de Design de Produto
$180K
Gerente de Engenharia de Software
$179K
Gerente de Programa Técnico
$232K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Blockchain.com, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Blockchain.com é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $231,985. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blockchain.com é $178,055.

