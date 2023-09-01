Blinkit Salários

O salário da Blinkit varia de $1,656 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $84,834 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blinkit . Última atualização: 9/12/2025