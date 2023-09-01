Blinkit Salários

Diretório de Empresas
Blinkit
O salário da Blinkit varia de $1,656 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $84,834 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blinkit. Última atualização: 9/12/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $47.8K
Gerente de Produto
Median $43.2K

Contador
$1.7K
Assistente Administrativo
$4.8K
Gerente de Operações de Negócio
$44K
Analista de Negócios
$24.6K
Analista de Dados
$20.6K
Recursos Humanos
$4.4K
Gerente de Programa
$14K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Blinkit é Engenheiro de Software at the Software Engineer 3 level com uma remuneração total anual de $84,834. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blinkit é $29,655.

Outros Recursos