Blinkist
Blinkist Salários

O salário da Blinkist varia de $49,575 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $165,219 para Chefe de Gabinete na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blinkist. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $76.2K
Chefe de Gabinete
$165K
Recursos Humanos
$53.4K

Marketing
$49.6K
Gerente de Produto
$115K
Gerente de Engenharia de Software
$95.5K
Perguntas Frequentes

