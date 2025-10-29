Diretório de Empresas
Blend360
  • Salários
  • Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

Blend360 Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista de Negócios na Blend360 totaliza $100K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Blend360. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Blend360
Senior Data Analyst
New York, NY
Total por ano
$100K
Nível
-
Salário base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Blend360?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Blend360 in United States é uma remuneração total anual de $115,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blend360 para a função de Analista de Negócios in United States é $100,000.

