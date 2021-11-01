Diretório de Empresas
Blend360
Blend360 Salários

O salário da Blend360 varia de $23,422 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $160,800 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta.

$160K

Cientista de Dados
Median $23.4K
Engenheiro de Software
Median $31.6K

Engenheiro de Dados

Analista de Negócios
Median $100K

Analista de Dados
$53.7K
Gerente de Ciência de Dados
$161K
Perguntas Frequentes

