Blend360 Salários

O salário da Blend360 varia de $23,422 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $160,800 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blend360 . Última atualização: 9/5/2025