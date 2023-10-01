Blankfactor Salários

O salário da Blankfactor varia de $23,623 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $180,900 para Information Technologist (IT) na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blankfactor . Última atualização: 10/10/2025