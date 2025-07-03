Diretório de Empresas
Blacklane
Blacklane Salários

O salário da Blacklane varia de $40,542 em remuneração total por ano para Gerente de Programa na faixa mais baixa a $153,263 para Operações de Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blacklane. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $87.9K
Gerente de Operações de Negócio
$64.4K
Analista de Dados
$73K

Operações de Marketing
$153K
Gerente de Produto
$105K
Gerente de Programa
$40.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Blacklane é Operações de Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $153,263. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blacklane é $80,442.

