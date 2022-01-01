Diretório de Empresas
Blackbaud
Blackbaud Salários

O salário da Blackbaud varia de $41,650 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $223,875 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blackbaud. Última atualização: 11/17/2025

Engenheiro de Software
Staff B $116K
Senior B $136K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $98.1K
Gerente de Projeto
Median $106K

Gerente de Engenharia de Software
Median $180K
Analista de Negócios
$81.3K
Desenvolvimento de Negócios
$62.3K
Atendimento ao Cliente
$41.7K
Recursos Humanos
$224K
Designer de Produto
$101K
Vendas
$95.7K
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Blackbaud, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (33.40% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Blackbaud é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,875. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blackbaud é $100,500.

