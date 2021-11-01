Black Sesame Technologies Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Black Sesame Technologies varia de $85,224 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $193,800 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Black Sesame Technologies. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $190K
Engenheiro de Hardware
$194K
Recursos Humanos
$85.2K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Black Sesame Technologies is Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Black Sesame Technologies is $190,000.

Outros Recursos