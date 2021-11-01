Black Sesame Technologies Salários

A faixa salarial da Black Sesame Technologies varia de $85,224 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $193,800 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Black Sesame Technologies . Última atualização: 8/23/2025