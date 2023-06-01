Diretório de Empresas
Bitvavo
Bitvavo Salários

A faixa salarial da Bitvavo varia de $77,652 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $137,703 para um Gerente de Projeto na extremidade superior.

$160K

Engenheiro de Software
Median $104K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
$77.7K
Gerente de Produto
$130K

Gerente de Projeto
$138K
Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga roll Bitvavo on Gerente de Projeto at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $137,703.
Bitvavo mediaan aastane kogukompensatsioon on $117,110.

Outros Recursos