Diretório de Empresas
Bitrise
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Bitrise Salários

O salário da Bitrise varia de $52,260 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $209,040 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bitrise. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Marketing
$95.4K
Designer de Produto
$52.3K
Gerente de Produto
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Gerente de Programa
$133K
Engenheiro de Software
$209K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Bitrise é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $209,040. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bitrise é $124,936.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Bitrise

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos