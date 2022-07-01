Bitrise Salários

O salário da Bitrise varia de $52,260 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $209,040 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bitrise . Última atualização: 9/12/2025