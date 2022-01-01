Diretório de Empresas
Bio-Techne
Bio-Techne Salários

O salário da Bio-Techne varia de $84,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $157,785 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bio-Techne. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $84K
Cientista de Dados
$121K
Engenheiro Mecânico
$158K

Gerente de Programa
$121K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor salario reportado en Bio-Techne es Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $157,785. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bio-Techne es $120,747.

