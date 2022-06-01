BigBear.ai Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da BigBear.ai varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $173,865 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BigBear.ai. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $118K

Engenheiro de Software Full-Stack

Sucesso do Cliente
$171K
Cientista de Dados
$109K

Designer de Produto
$174K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na BigBear.ai é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $173,865. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na BigBear.ai é $144,363.

