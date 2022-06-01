BigBear.ai Salários

A faixa salarial da BigBear.ai varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $173,865 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BigBear.ai . Última atualização: 8/19/2025