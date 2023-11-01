BIC Salários

A faixa salarial da BIC varia de $48,878 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $219,708 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BIC . Última atualização: 8/19/2025