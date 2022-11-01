Diretório de Empresas
BHP
BHP Salários

A faixa salarial da BHP varia de $58,621 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $194,281 para um Contador na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BHP. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $103K

Engenheiro de Software Full-Stack

Contador
$194K
Desenvolvimento Corporativo
$121K

Cientista de Dados
$128K
Engenheiro Geológico
$156K
Engenheiro de Hardware
$78.5K
Tecnólogo em Informática (TI)
$88.5K
Engenheiro Mecânico
$138K
Designer de Produto
$101K
Gerente de Produto
$142K
Gerente de Projeto
$159K
Vendas
$58.6K
Arquiteto de Soluções
$94.2K
Gerente de Programa Técnico
$181K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na BHP é Contador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $194,281. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na BHP é $124,515.

