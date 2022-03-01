Diretório de Empresas
BharatPe
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

BharatPe Salários

O salário da BharatPe varia de $27,528 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $136,774 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BharatPe. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $27.5K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $50K
Designer de Produto
$85.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gerente de Projeto
$46.8K
Gerente de Engenharia de Software
$137K
Arquiteto de Soluções
$94.4K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at BharatPe is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,774. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BharatPe is $67,730.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para BharatPe

Empresas Relacionadas

  • Cashfree
  • Navi
  • AlphaGrep Securities
  • Slice
  • Rupeek
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos