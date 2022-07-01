Diretório de Empresas
Bestow
Bestow Salários

A faixa salarial da Bestow varia de $34,423 em remuneração total por ano para um Engenheiro Civil na extremidade inferior a $172,891 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Bestow. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro Civil
$34.4K
Designer de Produto
$134K
Gerente de Produto
$173K

Engenheiro de Software
$125K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Bestow is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,891. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bestow is $129,875.

