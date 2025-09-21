Diretório de Empresas
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Consultor de Gestão Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Consultor de Gestão na Berkeley Research Group totaliza $100K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Berkeley Research Group. Última atualização: 9/21/2025

Pacote Mediano
company icon
Berkeley Research Group
Senior Associate
Miami, FL
Total por ano
$100K
Nível
L2
Salário base
$93K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$7K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Berkeley Research Group?

$160K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na Berkeley Research Group in United States é uma remuneração total anual de $190,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Berkeley Research Group para a função de Consultor de Gestão in United States é $100,000.

