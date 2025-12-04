Diretório de Empresas
Berkeley Lab Engenheiro de Hardware Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Berkeley Lab. Última atualização: 12/4/2025

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Berkeley Lab in United States é uma remuneração total anual de $96,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Berkeley Lab para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $72,000.

