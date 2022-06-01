Berkadia Salários

O salário da Berkadia varia de $9,652 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $201,000 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Berkadia . Última atualização: 8/26/2025