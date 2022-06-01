Diretório de Empresas
Berkadia
Berkadia Salários

O salário da Berkadia varia de $9,652 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $201,000 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Berkadia. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $120K
Analista Financeiro
Median $9.7K
Cientista de Dados
$201K

Designer de Produto
$117K
Gerente de Produto
$44.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Berkadia é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Berkadia é $116,580.

