Bentley Systems
Bentley Systems Salários

O salário da Bentley Systems varia de $8,861 em remuneração total por ano para Redator Técnico na faixa mais baixa a $112,435 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bentley Systems. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $88.7K

Engenheiro de Software Full-Stack

Vendas
Median $100K
Atendimento ao Cliente
$49K

Cientista de Dados
$90.5K
Consultor de Gestão
$50.6K
Marketing
$78.6K
Engenheiro Mecânico
$25.5K
Designer de Produto
$64.3K
Gerente de Produto
$99.2K
Gerente de Projeto
$108K
Analista de Cibersegurança
$99.5K
Gerente de Engenharia de Software
$112K
Redator Técnico
$8.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Bentley Systems é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,435. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bentley Systems é $88,740.

