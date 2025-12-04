Diretório de Empresas
BenQ
BenQ Pesquisador de UX Salários

A remuneração total média de Pesquisador de UX in Taiwan na BenQ varia de NT$812K a NT$1.14M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da BenQ. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$28.7K - $33.4K
Taiwan
Faixa Comum
Faixa Possível
$26.5K$28.7K$33.4K$37.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na BenQ?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Pesquisador de UX na BenQ in Taiwan é uma remuneração total anual de NT$1,137,074. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BenQ para a função de Pesquisador de UX in Taiwan é NT$812,195.

