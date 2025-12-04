Diretório de Empresas
BenQ
BenQ Redator Técnico Salários

A remuneração total média de Redator Técnico in Taiwan na BenQ varia de NT$682K a NT$954K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da BenQ. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$24.2K - $29.3K
Taiwan
Faixa Comum
Faixa Possível
$22.3K$24.2K$29.3K$31.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na BenQ?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Redator Técnico na BenQ in Taiwan é uma remuneração total anual de NT$953,739. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BenQ para a função de Redator Técnico in Taiwan é NT$682,417.

