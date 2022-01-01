Benefitfocus Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Benefitfocus varia de $47,760 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $135,675 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Benefitfocus. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $87K
Tecnólogo em Informática (TI)
$47.8K
Gerente de Projeto
$83.3K

Gerente de Programa Técnico
$136K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Benefitfocus é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $135,675. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Benefitfocus é $85,150.

Outros Recursos