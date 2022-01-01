Benefitfocus Salários

A faixa salarial da Benefitfocus varia de $47,760 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $135,675 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Benefitfocus . Última atualização: 8/25/2025