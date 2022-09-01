Diretório de Empresas
Bending Spoons
Bending Spoons Salários

O salário da Bending Spoons varia de $55,272 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $154,372 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bending Spoons. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $83.8K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
$71.3K
Analista de Dados
$65.6K

Cientista de Dados
$154K
Marketing
$55.3K
Gerente de Produto
$59.7K
Recrutador
$86K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Bending Spoons is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $154,372. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bending Spoons is $71,324.

