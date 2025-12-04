Diretório de Empresas
BenchSci
BenchSci Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in Canada na BenchSci varia de CA$78.4K a CA$110K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da BenchSci. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$61.4K - $71.4K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$56.7K$61.4K$71.4K$79.4K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na BenchSci, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na BenchSci in Canada é uma remuneração total anual de CA$109,812. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BenchSci para a função de Designer de Produto in Canada é CA$78,437.

