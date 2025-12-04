Diretório de Empresas
Benchling
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Benchling Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in United States na Benchling varia de $205K a $297K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Benchling. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$232K - $270K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$205K$232K$270K$297K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Cientista de Dados submissões na Benchling para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Benchling, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Benchling in United States é uma remuneração total anual de $297,388. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Benchling para a função de Cientista de Dados in United States é $204,923.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Benchling

Empresas Relacionadas

  • Cohesity
  • Mapbox
  • LogDNA
  • Sourcegraph
  • mParticle
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.