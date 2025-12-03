O pacote de remuneração in Canada mediano de Designer de Produto na Bench Accounting totaliza CA$106K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bench Accounting. Última atualização: 12/3/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bench-accounting/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.