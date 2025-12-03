Diretório de Empresas
BEN
BEN Gerente de Ciência de Dados Salários

A remuneração total média de Gerente de Ciência de Dados in United States na BEN varia de $180K a $257K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da BEN. Última atualização: 12/3/2025

$207K - $242K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$180K$207K$242K$257K
Precisamos de apenas 3 mais Gerente de Ciência de Dados submissões na BEN para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

Quais são os níveis de carreira na BEN?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Ciência de Dados na BEN in United States é uma remuneração total anual de $257,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BEN para a função de Gerente de Ciência de Dados in United States é $180,400.

