BEN Salários

A faixa salarial da BEN varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $224,400 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BEN . Última atualização: 8/25/2025