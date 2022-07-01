BEN Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da BEN varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $224,400 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BEN. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Analista de Dados
$115K
Gerente de Ciência de Dados
$224K
Cientista de Dados
$109K

Perguntas Frequentes

La compensació total anual mediana informada a BEN és de $115,420.

