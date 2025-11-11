Diretório de Empresas
Bell Integrator Engenheiro de Software Frontend Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Engenheiro de Software Frontend na Bell Integrator totaliza RUB 1.91M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bell Integrator. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 1.91M
Nível
Software Engineer
Salário base
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bônus
RUB 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Bell Integrator?
Últimos Salários Enviados
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Frontend na Bell Integrator in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 2,636,829. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bell Integrator para a função de Engenheiro de Software Frontend in Moscow Metro Area é RUB 1,910,169.

