A remuneração total média de Analista de Negócios in Russia na Bell Integrator varia de RUB 1.91M a RUB 2.71M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bell Integrator. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$27.8K - $32.9K
Russia
Faixa Comum
Faixa Possível
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Bell Integrator?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Bell Integrator in Russia é uma remuneração total anual de RUB 2,707,436. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bell Integrator para a função de Analista de Negócios in Russia é RUB 1,906,977.

