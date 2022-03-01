Belcan Salários

A faixa salarial da Belcan varia de $54,018 em remuneração total por ano para um Engenheiro Aeroespacial na extremidade inferior a $120,600 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Belcan . Última atualização: 8/25/2025