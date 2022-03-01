Diretório de Empresas
Belcan
Belcan Salários

A faixa salarial da Belcan varia de $54,018 em remuneração total por ano para um Engenheiro Aeroespacial na extremidade inferior a $120,600 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior.

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $105K
Engenheiro de Software
Median $68.9K
Engenheiro Aeroespacial
$54K

Recursos Humanos
Median $100K
Tecnólogo em Informática (TI)
$80.4K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga roll Belcan on Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $120,600. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Belcan mediaan aastane kogukompensatsioon on $90,200.

Outros Recursos