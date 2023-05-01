Behaviour Interactive Salários

Diretório de Empresas
O salário da Behaviour Interactive varia de $61,772 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $122,794 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Behaviour Interactive. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $61.8K

Engenheiro de Software de Jogos

Analista de Dados
$62.5K
Gerente de Produto
$123K

Recrutador
$84.6K
Perguntas Frequentes

