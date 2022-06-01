Diretório de Empresas
Beekeeper
Beekeeper Salários

A faixa salarial da Beekeeper varia de $121,787 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $294,000 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Beekeeper. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Cientista de Dados
$135K
Designer de Produto
$294K
Engenheiro de Software
$122K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Beekeeper is Designer de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $294,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beekeeper is $135,256.

