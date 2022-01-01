Diretório de Empresas
BECU
BECU Salários

A faixa salarial da BECU varia de $61,353 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $160,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BECU. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $160K
Analista de Negócios
$89.8K
Atendimento ao Cliente
$61.4K

Operações de Atendimento ao Cliente
$98.2K
Gerente de Projeto
$123K
Recrutador
$104K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at BECU is Engenheiro de Software with a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BECU is $101,357.

Outros Recursos