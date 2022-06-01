Diretório de Empresas
Bechtle
Bechtle Salários

A faixa salarial da Bechtle varia de $45,097 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Controles na extremidade inferior a $182,910 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Bechtle. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $88.5K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Controles
$45.1K
Tecnólogo em Informática (TI)
$70.8K

Marketing
$146K
Capacitação de Vendas
$69K
Arquiteto de Soluções
$183K
Perguntas Frequentes

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Bechtle هو Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $182,910. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Bechtle هو $79,681.

