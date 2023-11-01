Diretório de Empresas
BearingPoint
BearingPoint Salários

A faixa salarial da BearingPoint varia de $15,112 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $157,400 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BearingPoint. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Consultor de Gestão
Median $157K
Engenheiro de Software
Median $19.5K
Analista de Negócios
$53.8K

Gerente de Ciência de Dados
$56.7K
Designer de Produto
$15.1K
Gerente de Produto
$46.6K
Gerente de Projeto
$52.9K
Arquiteto de Soluções
$55.4K
Perguntas Frequentes

