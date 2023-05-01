Diretório de Empresas
Beam
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Beam Salários

O salário da Beam varia de $22,509 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $71,381 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Beam. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Recursos Humanos
$71.4K
Designer de Produto
$65.6K
Engenheiro de Software
$22.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Beam é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $71,381. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Beam é $65,641.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Beam

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Coinbase
  • Square
  • DoorDash
  • Stripe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos