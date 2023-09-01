Diretório de Empresas
Beam Mobility
Beam Mobility Salários

O salário da Beam Mobility varia de $25,870 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $273,407 para Chefe de Gabinete na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Beam Mobility. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $35.3K
Operações de Negócio
$47.6K
Chefe de Gabinete
$273K

Gerente de Projeto
$25.9K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Beam Mobility is Chefe de Gabinete at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $273,407. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beam Mobility is $41,466.

