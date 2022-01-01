Diretório de Empresas
Beachbody
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Beachbody Salários

O salário da Beachbody varia de $116,000 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $208,950 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Beachbody. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $139K
Cientista de Dados
Median $116K
Gerente de Produto
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Engenharia de Software
$209K
Gerente de Programa Técnico
$170K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Beachbody é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,950. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Beachbody é $148,920.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Beachbody

Empresas Relacionadas

  • Castlight Health
  • WW International
  • Sharecare
  • Optum
  • Babylon Health
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos