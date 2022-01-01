Diretório de Empresas
BDO
BDO Salários

O salário da BDO varia de $8,150 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $179,295 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BDO. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86.5K

Engenheiro de Dados

Consultor de Gestão
Median $68.1K
Contador
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Assistente Administrativo
$91.8K
Analista de Negócios
$55.2K
Analista de Dados
$79K
Gerente de Ciência de Dados
$87K
Cientista de Dados
$64.7K
Analista Financeiro
$40.5K
Recursos Humanos
$77.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$42.9K
Banker de Investimentos
$45.2K
Gerente de Produto
$61.7K
Gerente de Projeto
$179K
Vendas
$113K
Arquiteto de Soluções
$62.5K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
$135K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na BDO é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,295. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BDO é $68,082.

