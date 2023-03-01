BDO USA Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da BDO USA varia de $79,395 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $189,050 para um Gerente de Parceria na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BDO USA. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Contador
Median $108K

Contador Fiscal

Auditor

Engenheiro de Software
Median $85K
Consultor de Gestão
Median $89K

Analista de Negócios
$79.4K
Gerente de Parceria
$189K
Gerente de Produto
$144K
Gerente de Projeto
$152K
Arquiteto de Soluções
$151K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at BDO USA is Gerente de Parceria at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BDO USA is $126,138.

