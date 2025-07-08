BCP Salários

O salário da BCP varia de $13,186 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $75,745 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BCP . Última atualização: 9/4/2025