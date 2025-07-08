BCP Salários

Diretório de Empresas
O salário da BCP varia de $13,186 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $75,745 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BCP. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $36K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
Median $43K
Analista de Negócios
$17.6K

Tecnólogo da Informação (TI)
$13.2K
Gerente de Produto
$75.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na BCP é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $75,745. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BCP é $36,005.

Outros Recursos